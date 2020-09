Fortnite, distruggi Vetrine del Collezionista alla Collezione

Si chiama Distruggi Vetrine del Collezionista alla Collezione, ed è una delle nuove sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Come potrete facilmente intuire, questo articolo fungerà da guida e vi aiuterà a completare in fretta la missione proposta dagli sviluppatori di Epic Games.

Completare la sfida, in verità, non sarà troppo complesso: al pari, del resto, di tutte le altre sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 4. Tuttavia bisogna conoscere cosa fare e dove farlo, altrimenti si rischia di viaggiare a vuoto per l'isola. Distruggi Vetrine del Collezionista alla Collezione, in particolare, richiede al giocatore di raggiungere il Museo del Collezionista (o Collezione), posizione presente a sud-est di Corso Commercio, proprio sulla sommità della prima montagna innevata.

Una volta giunti qui, bisognerà iniziare a distruggere le teche di vetro presenti, che tra l'altro nascondono o utili forzieri o easter egg della prima isola di Fortnite Battaglia Reale. Se quanto vi abbiamo illustrato finora vi sembra complesso, sappiate che abbiamo anche un pratico video: seguitelo dall'inizio alla fine, e non avrete alcun problema.