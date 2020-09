Fortnite, hackera i robot di Stark alle Stark Industries

Molto probabilmente vi sarete già accorti che gli sviluppatori di Epic Games hanno pubblicato le nuove sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 4. E Hackera i robot di Stark alle Stark Industries è una di queste ultime: con questa rapida guida vi spieghiamo come completarla rapidamente e facilmente.

Per completare la sfida Hackera i robot di Stark alle Stark Industries della Settimana 4 dovrete necessariamente recarvi presso le Stark Industries, una delle nuove aree di gioco introdotte recentemente all'interno del Battle Royale di Epic Games. Fortnite ospita ora una gigantesca piattaforma sopraelevata, che occupa buona parte dell'area a nord-est dell'isola. Qui si trovano anche le industrie di Tony Stark / Iron Man.

Una volta raggiunto il luogo, afferrate il più rapidamente possibile le prime armi che troverete, facendo moltissima attenzione ai nemici presenti; sono parecchi, infatti, i giocatori che ad ogni partita atterrano qui. Armi in pugno, iniziate ad abbattere i robot di Stark, ma senza confermarne l'eliminazione: una volta atterrato un robot, avvicinatevi e eseguite il comando dell'hacking (Quadrato su PlayStation 4).

Ripetete più volte questa semplice operazione, e avrete completato la sfida di Fortnite. Tenete a mente che non verranno conteggiati i robot dell'isola che non siano presenti presso le Stark Industries, per esempio vicino ai Quinjet. Il video qui di seguito riportato vi permetterà di capire perfettamente cosa fare e dove farlo.