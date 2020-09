Fortnite Stagione 4, sfide della Settimana 3 disponibili: l'elenco da Epic Games

Fortnite Stagione 4 entra nel vivo dell'azione: il nuovo aggiornamento 14.10 di oggi 10 settembre 2020 ha introdotto moltissime novità nel Battle Royale di Epic Games, inclusi Iron Man e le Stark Industries. In questo rapido articolo esamineremo le sfide della Settimana 3, facendo così il punto della situazione.

Le sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, infatti, nel momento in cui scriviamo sono già disponibili per il completamento. Potete immaginarvi delle missioni in linea con quelle viste in occasione della Settimana 2, ma anche con delle eccezioni: per esempio alcune sfide più complesse richiederanno di eliminare nientemeno che Iron Man, e non sarà semplicissimo dato che vi è un solo personaggio del genere in ogni partita.

Ad ogni modo, nelle prossime ore cercheremo di fornirvi delle guide deicate alle missioni più complesse. Ecco intanto un elenco con tutte le sfide di Fortnite della Settimana 3, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games:

Esamina forzieri a Foschi Fumaioli

Eliminazioni a Corso Commercio

Raccogli legno a Foresta Frignante

Visita la Caccia della pantera

Infliggi danno con pompe di benzina o taniche di carburante esplosivo

Posiziona trappole di fuoco

Elimina Iron Man presso le Stark Industries

Infliggi danni agli avversari a Brughiere Brumose