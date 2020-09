Spider-Man: Miles Morales, l'anteprima del PS5 Showcase

Il nuovo gioco di Insomniac incentrato sull'iconico super eroe Marvel potrebbe passare alla storia ancor prima di uscire non tanto per le sue qualità, quanto per la confusione mediatica che ha circondato il suo annuncio e che continua a tenere i potenziali acquirenti di PlayStation 5 sulle spine. A seguito del lungo trailer mostrato durante il PlayStation 5 Showcase, Sony ha dovuto chiarire meglio il modo in cui Marvel's Spider-Man: Miles Morales arriverà sugli scaffali. Ricapitoliamo: il gioco uscirà in edizione standard sia per PlayStation 4 sia per PlayStation 5 il prossimo 19 novembre insieme alla console. Si tratta, in effetti, di un titolo cross-gen, e sarà venduto a 49,99€ essendo una sorta di DLC stand-alone come L'eredità perduta di Uncharted. Contemporaneamente, uscirà anche un'edizione Ultimate solo per PlayStation 5 che include il Marvel's Spider-Man originale del 2018 in versione rimasterizzata. Ecco, però, il motivo della polemica nelle ultime ore. Sembra proprio che chiunque compri Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PlayStation 4, avrà diritto a un aggiornamento gratuito dell'originale casomai acquistasse una PlayStation 5. Ciò, tuttavia, non sarà possibile per chi ha già comprato Marvel's Spider-Man negli anni passati e decida di comprare PlayStation 5 ma non Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PlayStation 4 o PlayStation 5. In altre parole, se volete giocare a Marvel's Spider-Man col ray tracing e tutti i miglioramenti grafici consentiti dal nuovo hardware, dovrete per forza acquistare il nuovo Marvel's Spider-Man: Miles Morales. È una questione spinosa sulla quale è ancora presto per esprimersi, ma sicuramente ci sono stati parecchi problemi di comunicazione per quanto riguarda il nuovo titolo Insomniac, e non solo. Vediamo, piuttosto, che cosa abbiamo scoperto nel nuovo trailer.

La demo dello Showcase Per chi volesse saperne di più sul personaggio di Miles Morales e sul perché la Casa delle Idee abbia tirato fuori dal cilindro un nuovo Uomo Ragno, vi rimandiamo alla nostra precedente anteprima, in cui abbiamo dedicato qualche rigo alle origini di questo giovane eroe. Nel videogioco di Insomniac, Miles è il figlio di un poliziotto che aiuta l'Uomo Ragno a sventare un attacco dei malviventi chiamati Demoni. Peter aiuta Miles a superare un difficile lutto e lo invita a fare volontariato nel F.E.A.S.T. di zia May. Alla fine del gioco, Miles confida a Peter di essere stato morso da un ragno geneticamente modificato della Oscorp e di aver acquisito vari poteri: l'Uomo Ragno decide quindi di rivelargli la sua identità segreta e di aiutarlo a diventare un supereroe. Quando ritroviamo Miles all'inizio di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, è passato un anno dalla fine del gioco precedente e il nostro giovane protagonista è già un eroe che indossa una tuta da Uomo Ragno tutta sua. La demo inizia con una passeggiata di Miles che, in compagnia di un amico, si dirige verso un comizio di sua madre Rio, ex insegnante ora impegnata in politica. È una passeggiata che ha un duplice scopo: aggiornarci sugli sviluppi nella vita di Miles, che ora risiede nel quartiere di Harlem, e sfoggiare le qualità tecniche del titolo Insomniac, che si svolge durante le festività natalizie e gioca con le illuminazioni, le superfici riflettenti e la complessità visiva della coloratissima fiera tutt'intorno, impreziosiste dalle capacità hardware di PlayStation 5. È una sequenza abbastanza breve che lascia presto il posto a un intervento del direttore creativo Brian Horton, il quale ci spiega un po' il contesto in cui si svolge il gioco. Miles, infatti, dovrà vedersela con il conflitto tra la compagnia Roxxon, che ha sviluppato una nuova fonte di energia sperimentale chiamata New Form, e l'organizzazione criminale Underground che intende rubarla. Lo scontro interromperà il comizio della mamma di Miles, spostandosi poi sul ponte Braithwaite, dove Miles entrerà in azione ma si troverà ad affrontare un nuovo super criminale. Il Riparatore, che nel gioco in realtà è la Riparatrice, essendo una donna, è un villain Marvel che risale addirittura al 1963: in inglese Tinkerer, questa criminale non possiede poteri speciali, ma soltanto un'intelligenza fuori dal comune come dimostrano i marchingegni sofisticati che impiega per combattere e respingere Miles. A capo dell'Underground, la Riparatrice se la darà a gambe con la New Form, lasciando il nostro nuovo Spider-Man a vedersela coi suoi scagnozzi corazzati. È il momento, per la demo, di mostrarci un po' di gameplay e la rinnovata interfaccia che, in alto a destra, mostra le cariche degli spararagnatele e della mimetizzazione: essendo stato punto da un ragno diverso da quello che ha conferito i poteri a Peter Parker, Miles possiede abilità leggermente diverse oltre alla super forza, all'agilità e a un senso di ragno un po' meno efficace. Miles può infatti diventare invisibile - un potere che consuma rapidamente l'indicatore corrispondente - e proiettare una scarica di energia che può paralizzare i bersagli. Nel gioco questo secondo potere è molto appariscente e il gameplay lo integra nelle combo in modo fantasioso: serve a controllare i nemici e lo spazio, consentendo a Miles di stordirli, danneggiarli nel tempo o a scoppio ritardato e mantenere o accorciare le distanze all'occorrenza. Siamo curiosi di capire in che modo sia possibile alterare e potenziare questa abilità specifica, e specialmente come si potrà combinare con la mimetizzazione e le ragnatele che, a prima vista, mantengono tutte le funzioni già ampiamente esplorate in Marvel's Spider-Man quando a scagliarle era Peter. Il combattimento contro gli scagnozzi del Tinkerer sul ponte prende una piega inaspettata quando la struttura comincia a cedere, mettendo in pericolo i passanti e gli automobilisti. È l'occasione perfetta per inscenare il solito, rocambolesco salvataggio a colpi di Quick Time Event: la sequenza, estremamente scriptata, ci impegna a premere i tasti che compaiono sullo schermo per mettere in sicurezza prima un bus, poi quel poco che resta del ponte e infine una giovane il cui destino resta in sospeso a causa del logo del gioco che interrompe il trailer e ci rimanda all'uscita il prossimo novembre.

Il nuovo trailer di Marvel's Spider-Man: Miles Morales conferma la natura del gioco Insomanic, e cioè quella di una sorta di espansione del titolo uscito nel 2018, nel senso che il protagonista è cambiato, la storia sarà diversa e alcune dinamiche del gameplay pure, ma le meccaniche e la struttura restano fondamentalmente le stesse. Il che non è certamente un male per chi ha amato l'avventura precedente, sia chiaro. Al di là di tutta la confusione su prezzi, contenuti e aggiornamenti, il nuovo Spider-Man sembra proprio un appuntamento da non perdere per chi acquisterà PlayStation 5 al lancio e ama l'amichevole Uomo Ragno di quartiere in ogni sua forma e incarnazione, videoludica oppure no.