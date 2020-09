Marvel's Spider-Man: la versione PS4 non darebbe diritto all'upgrade gratuito a PS5

Dalle ultime indiscrezioni emerse in rete sembra proprio che la versione PS4 di Marvel's Spider-Man non darà diritto all'upgrade gratuito alla versione PlayStation 5. Il discorso dell'aggiornamento gratuito, infatti, sembra varrà solo per coloro che compreranno il nuovo Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

La presentazione di PS5 di ieri è stata esaltante sotto molti punti di vista, ma deludente sotto tanti altri, come quello della chiarezza delle informazioni proposte. Sony è arrivata all'appuramento più importante dell'ultimo lustro senza aver revisionato più volte i contenuti proposti, creando in questo modo un'inevitabile confusione.

Parliamo, per esempio, di Demon's Souls che sembrava arrivasse anche su PC, o del fatto che molti giochi si è scoperto solo dopo essere cross-gen. Uno di questi è Marvel's Spider-Man: Miles Morales, protagonista, però, di un'altro "giallo".

Durante la conferenza e le interviste successive, infatti, viene detto che coloro che compreranno il gioco avrebbero ottenuto la versione PS5 gratuitamente. Una cosa che aveva fatto pensare che tutti coloro che posseggono già l'originale Marvel's Spider-Man avrebbero potuto giocare su PS5 la versione potenziata dell'action di Insomniac senza esborsi aggiuntivi.

In realtà l'upgrade gratuito sembra sia previsto solo per coloro che compreranno Marvel's Spider-Man: Miles Morales in versione PS4. Nel caso in cui si volesse anche l'originale Marvel's Spider-Man potenziato occorrerà acquistare la Ultimate Edition. Coloro che posseggono il gioco PS4 potranno farlo andare su PS5 (d'altra parte Ryan ha annunciato che il 99% dei giochi è retrocompatibile), ma nella sua versione standard e quindi senza raytracing e miglioramenti vari.

Cosa ne pensate di questa decisione da parte di Sony?