Fall Guys: un trucco per ottenere il trofeo Infallibile, il più difficile del gioco

Gli sviluppatori di Fall Guys: Ultimate Knockout sono dei buontemponi, e il loro tocco è visibile anche nella lista dei trofei previsti dal titolo su PlayStation 4. Saprete probabilmente che il trofeo Infallibile è il più difficile del gioco, praticamente impossibile da ottenere per gran parte della popolazione del pianeta... a meno di non usare un trucco.

Avete capito bene, i cacciatori di trofei hanno subito trovato un trucco per ottenere il trofeo Infallibile di Fall Guys: Ultimate Knockout. Sia chiaro: non è che così il compito diventi proprio una passeggiata, il livello di difficoltà resta comunque molto elevato; tuttavia, se di vostro siete già abbastanza abili con caramelle gommose e corse a ostacoli, il trucchetto vi darà la spintarella che vi manca per sbloccare l'achievement. Se non vi sentite moralmente pronti per ricorrere a un simile stratagemma, anche se innocuo, interrompete qui la lettura.

Ma prima spieghiamo cos'è il trofeo Infallibile: si tratta di un obiettivo di Fall Guys: Ultimate Knockout che può essere ottenuto solo vincendo cinque partite di fila. Non semplici minigiochi: partite intere. Dovrete quindi ottenere l'ambita corona della partita, e per cinque volte di seguito, senza mai essere eliminati.

Come funziona il trucco? Presto detto: Fall Guys: Ultimate Knockout interrompe la sequenza di vittorie solo in caso siate eliminati dal match, con tanto di schermata che vi avvisa di aver completato un certo numero di sfide, sbloccando di conseguenza un certo ammontare di kudos. Dunque dovrete semplicemente chiudere l'applicazione o uscire dalla partita se siete in procinto di essere eliminati.

Non è troppo complesso capire se stiate o meno per perdere su Fall Guys: Ultimate Knockout, sia che giochiate a squadre che tutti contro tutti. Nel momento in cui capite che la fine è vicina, semplicemente chiudete il gioco e riavviatelo: il conteggio delle vittorie ricomincerà comunque a partire dall'ultima ottenuta. Così ottenerne cinque di seguito sarà facile: perché nei fatti non saranno davvero "di seguito". Semplicemente avrete ingannato Fall Guys: Ultimate Knockout.