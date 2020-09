Hogwarts Legacy, l'anteprima

L'abbiamo immaginato, chiamato e voluto da prima che i leak ne mostrassero l'esistenza. Poi, quando il discorso si è fatto un po' meno fumoso, abbiamo sperato che non fosse l'ennesimo progetto destinato a naufragare per un motivo o per l'altro. Invece alla fine era tutto vero, Hogwarts Legacy sarà il gioco di ruolo ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter che aspettavamo. Nel titolo non figura il nome del mago attorno al quale J.K. Rowling ha costruito la sua fortuna perché il gioco si discosta dagli avvenimenti raccontati nei romanzi e persino da quelli che costituiscono la trama del cinematografico Animali fantastici e dove trovarli, scegliendo un'ambientazione di tardo '800 che precede tutto questo. Come scrive Adrian Ropp, Head of Story ad Avalanche, il vasto e ricco mondo creato dall'autrice lascia molte curiosità in sospeso che se esplorate concorrerebbero ad arricchire ancora di più il lore . Ad esempio, quali minacce può aver affrontato il mondo magico prima di Voldemort e Grindelwald? Chi era il preside, prima dell'autorevole figura di Albus Silente? Quanto, e se, era diverso il rapporto dei maghi nei confronti dei Babbani? Tante domande che potrebbero trovare risposta proprio qui.

Panoramica sul gioco

Hogwarts Legacy è un GdR che sembra incarnare tutto il percorso trasmesso dai libri: l'arrivo alla scuola di magia, la scelta della casata (che siamo curiosi di capire se sarà determinata in base ad alcuni fattori o a scelta del giocatore), la nostra crescita in quanto studenti fra lezioni, amicizie e inimicizie, Quidditch, visite a Hogsmeade e probabilmente qualche violazione del regolamento qua e là che ci costerebbe uno sguardo di disapprovazione della McGranitt e causerebbe l'ennesima sincope a Gazza se fossero presenti. Il trailer mostra una convincente carrellata di situazioni cui andremo incontro e ambientazioni da visitare, dentro come fuori Hogwarts, personaggi e pericoli che spaziano da semplici duelli uno contro uno a troll e perché no, anche draghi giusto per non farci mancare nulla. L'assenza di un vero e proprio gameplay, con interfaccia utente ed eventuale sbirciata al menu, ci rende difficile capire come possa essere strutturato il tutto ma trattandosi di un gioco di ruolo chiaramente di stampo action, la progressione tramite livelli ci sembra molto quotata.



Per quanto riguarda gli incantesimi e più in generale le capacità del nostro personaggio, conoscendo la struttura del percorso scolastico e le tipologie non solo di magie ma anche corsi che si frequentano di volta in volta (basti pensare a Difesa contro le Arti Oscure, forse l'insegnamento più maledetto di tutto il programma), bisogna capire anzitutto quanto tardiva sia questa accettazione ad Hogwarts e, di conseguenza, se avremo più di un anno scolastico da frequentare. Nel caso non ci ritrovassimo di botto al settimo anno, si solleva la questione della crescita e come di fatto possa essere gestito il passaggio di volta in volta: è possibile che alcuni incantesimi non possano essere sbloccati prima di un determinato periodo, o addirittura possano dipendere da eventuali corsi facoltativi che non possono essere affrontati tutti in una volta a patto di non chiamarsi Hermione Granger. Di fatto, per ora sappiamo che miglioreremo sempre più le nostre abilità magiche padroneggiando incantesimi, creando pozioni e addomesticando fantastiche creature: come, è un mistero che non vediamo l'ora scoprire.

Ci sono ancora tante incognite che siamo curiosi di scoprire ma, per come si presenta, Hogwarts Legacy ha il potenziale di chiamare attorno a sé un ampio bacino di fan, da quelli che magari avrebbero preferito un GdR ambientato al tempo di Harry Potter (o al massimo della Prima Guerra Magica) ad altri che invece non disdegnano la sperimentazione e la possibilità di ampliare ancora di più l'universo narrativo. Del resto elementi familiari come Olivander, la Foresta Proibita e perché no, magari anche Nick Quasi-Senza-Testa sono sempre lì, a offrirci un tiepido senso di familiarità.