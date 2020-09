Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls: le dimensioni delle installazioni sono grosse, l'SSD trema

Svelate le dimensioni delle installazioni di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls per PS5 che saranno davvero grosse. Il remake del gioco di FromSoftware occuperà la bellezza di 66GB di spazio su SSD, mentre l'installazione di Spider-Man varierà a seconda dell'edizione: la Ultimate Edition, che comprende anche Spider-Man Remastered, occuperà ben 105GB, mentre al solo Miles Morales basteranno 50GB.

Considerando che la versione PS4 di Marvel's Spider-Man occupava di base 45GB, viene immediatamente meno il mito delle dimensioni delle installazioni ridotte tramite artifici magici su console next-gen e si riapre prepotente la questione sulle dimensioni degli SSD delle console: 825 GB basteranno ai giocatori più appassionati? Il rischio è che già i giochi di lancio possano riempirli, se non proprio completamente, quasi. Considerando che Miles Morales e Demon's Souls sono due titoli essenzialmente single player, nonostante il secondo abbia delle funzionalità online, immaginiamo che sia impossibile praticare l'installazione selettiva promessa per i giochi che avranno più modalità.

Per adesso Sony non ha svelato il prezzo degli SSD supplementari di PS5, mentre per Xbox Series X ne è emerso almeno uno e non è proprio economico.