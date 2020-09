Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 19/9/2020

Leofferte Amazon del fine settimana slittano sulla componentistica PC con un'0ttima accoppiata di ribassi per un valido processore Intel di decima generazione e un kit da 16GB di memoria disponibile a un prezzo ottimo. A chiudere troviamo invece un paio di auricolari di fascia alta che arricchiscono gli sconti sull'audio di cui abbiamo parlato ieri, non a caso attivi al debutto diAmazon Music HD che, in prova gratuita per tre mesi, garantisce una qualità sonora più elevata esaltando i vantaggi di dispositivi di riproduzione di alta qualità.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Da oggi disponibile inoltre in prova gratuita per 3 mesi Amazon Music HD, ben più allettante per chi è in possesso di disposivi di riproduzione audio di alta qualità. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per chi invece è un utente Prime o ha intenzione di iscriversi una nuova promozione per Audible aggiunge il 20% di sconto sull'abbonamento, un buono di 5 euro su Amazon e, in questi giorni, un ulteriore buono da 5 euro per i prodotti per la scuola.