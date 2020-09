GameStopZing CUP, annunciato un grande campionato esport online da 68mila euro

GameStopZing CUP è la nuova competizione eSport organizzata da GameStopZing in collaborazione con Videogames Party, che, con i 68mila euro in montepremi, si presenta come il più grande campionato di videogames online mai organizzato da un retailer italiano.

La GameStopZing CUP si baserà soprattutto su FIFA 21 e Pokémon, con oltre 68.000€ di Montepremi in palio e il coinvolgimento diretto di tutti i punti vendita della catena. Queste sono le basi organizzative di questo interessante campionato online, che vedrà i giocatori sfidarsi per contendersi il superpremio finale di 7.000€.

Come riferito da GameStop, il nuovo campionato va ben oltre il concetto di "sfida" e di "vinca il migliore" premiando anche ogni singolo partecipante al torneo.

La scelta è molto semplice, non tutti nascono Campioni ma ognuno è Eroe, da qui la volontà di coinvolgere ed avvolgere tutti coloro che vorranno mettersi in gioco, premiando il loro coraggio, si legge nel comunicato stampa dedicato.

Un'altra grande novità del torneo sarà inoltre la piena e diretta collaborazione di ogni singolo store della catena che, come delle palestre, si troveranno a selezionare e reclutare la propria squadra per portarla alla vittoria finale. Una scelta che si sposa con l'organizzazione di GameStopZing, contando sulla presenza diffusa in tutto il territorio nazionale.

La GameStopZing CUP sarà comunque organizzata come un torneo online, anche le selezioni per decretare il giocatore più forte destinato a rappresentare il negozio all'interno della competizione. I 300 vincitori per ogni titolo si sfideranno suddivisi in Gironi per accedere alla finale che incoronerà il Campione Nazionale.

I premi verranno assegnati a partire da un totale di oltre 68.000 euro, un montepremi di grande importanza soprattutto per la scena eSport italiana. Partner dell'evento è inoltre AW LAB, catena specializzata in urban sport style e YOKOI Pro, nuovo brand di abbigliamento, studiato dai gamers per i gamers, e distribuito in esclusiva dalla catena da settembre.

Le iscrizioni alla GameStopZing CUP saranno aperte dal 19 settembre esclusivamente i negozio. Da metà ottobre al via le sfide online. Tutti i dettagli dell'iniziativa sono disponibili sul sito dedicato www.gamestopcup.it.