Godfall per PS5: l'edizione standard costa 79,99€

L'edizione standard di Godfall per PS5 è prenotabile e costa la bellezza di 79,99€. La sostanza è che i giochi della nuova generazione saranno di 10€ più costosi di quelli della vecchia, con buona pace di chi sperava che i prezzi rimanessero quelli della generazione PS4 / Xbox One.

Godfall è soltanto l'ennesimo titolo a essere annunciato al nuovo prezzo, visto che già altri lo hanno preceduto. Ad aprire le danze è stato NBA 2K21, criticatissimo per questo motivo. Presto però è stato seguito da Call of Duty: Black Ops Cold War e da quasi l'intera line up di lancio dei first party di PS5. Ora si è accodato anche Godfall.

La notizia lascia un sapore tanto più amaro se si pensa che la versione PC di Godfall, in vendita su Epic Games Store, costa soltanto 59,99€ e garantisce la stessa qualità visiva di quella PS5, se non addirittura superiore. Del resto se il produttore hardware aumenta i prezzi dei giochi, pur essendo il soggetto che guadagna di più dalla vendita di una singola unità (non deve certo pagarsi le royalty) è normale che anche gli altri publisher facciano lo stesso e si adeguino alla nuova tendenza.

Prima di abbandonarvi vi ricordiamo che la versione PS5 di Godfall uscirà il 12 novembre in America del Nord e il 19 novembre in Europa e nel resto del mondo. La versione PC sarà disponibile il 12 novembre in tutti i territori.