Abarth Virtual Racing League di Qlash: stasera torna l'appuntamento con Assetto Corsa

Stasera torna l'ormai abituale appuntamento con Assetto Corsa e l'Abarth Virtual Racing League di Qlash. A partire dalle 20:30 di oggi 19 settembre 2020 si tornerà in pista con il settimo appuntamento di questo torneo esport pensato per tutti gli amanti delle 500 firmate dal marchio dello scorpione nero. Ad organizzare il tutto, come sempre, c'è Qlash, una delle organizzazioni esport più grandi ed attive d'Italia.

La competizione è aperta a tutte, non importa che siate professionisti o semplici appassionati: chiunque volesse partecipare potrà andare sul sito ufficiale dell'Abarth Virtual Raging League per ottenere tutte le informazioni necessarie. O semplicemente per trovare una community con centinaia di appassionati come voi. Per organizzare l'evento, infatti, Qlash ha creato un canale Discord attraverso il quale vengono fornite tutte le informazioni necessarie per scendere in pista e chiacchierare con gli altri piloti virtuali.

Le gare si correranno ovviamente a bordo di una mitica Abarth 500. Per questo motivo, oltre al gioco Assetto Corsa, dovrete possedere il DLC in cui sono presenti questi leggendari veicoli. Come dicevamo, però, non importa che siate dei semplici appassionati, degli Abarthisti o dei pro-player: tutti avranno le stesse chance di vittoria. Partendo tutti dalla stessa macchina, infatti, saranno le vostre abilità di guida e la vostra capacità come ingegneri meccanici virtuali a determinare le vostre prestazioni e le vostre chance di accedere alla finale.

L'organizzazione del torneo è come sempre in mano a Qlash, uno dei team esport più attivi, grandi e vincenti d'Italia. In altre parole sono un marchio che garantisce serietà e competenza. Nati alla fine del 2016 per un'intuizione di uno dei più famosi giocatori di poker italiani, Luca Pagano, i Qlash sono anche conosciuti per l'affiliazione con l'Inter nella eSerie A TIM e con il n°1 al mondo di FIFA 20: Crazy_Fat_Gamer.

Settimana scorsa si è corsa la sesta qualificazione (volete sapere come è andata? Ecco il nostro i risultati della Gara 6 della Abarth Virtual Racing League, mentre questa sera si correrà per la settima e penultima qualificazione. Poi le cose cominceranno a farsi serie, in vista dell'attesissima finale di ottobre.

Le trasmissioni partiranno alle 20:30 e saranno mostrate sul canale Twitch dell'Abarth Virtual Racing League, oltre che sulla pagina Facebook di Abarth Italia. Su questi canali saranno trasmesse tutte le gare, dalle qualificazioni alle finali. Così potrete vedere in diretta le vostre prestazioni o quelle dei vostri amici.

L'appuntamento con l'Abarth Virtual Racing League è, quindi, fissato per stasera sabato 19 settembre 2020 a partire dalle 20:30 sul canale ufficiale della Abarth Virtual Racing League.

Non mancate.