One Piece, Nami prende vita nei cosplay di peachymiia

One Piece, la celebre opera di Eiichiro Oda, ha più volte fornito ottimo materiale per il mondo dei cosplay. Oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, torniamo a proporvi alcuni di questi lavori a tema, e dedicati a Nami, notissima protagonista femminile del manga e dell'anime.



La cosplayer peachymiia nel corso dell'ultimo anno ha realizzato alcuni cosplay, in cui ha interpretato la Nami di One Piece. Si tratta di ottimi costumi, che in questi giorni sono tornati al centro dell'attenzione su Instagram: ecco per cominciare una prima immagine, in poche ore già a quota 1400 mi piace.