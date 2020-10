FIFA 21: Sandro Tonali è "One To Watch" nella sfida SBC di questa settima

Il neo acquisto del Milan Sandro Tonali è la nuova carta One To Watch di FIFA 21. Questo vuol dire che, per un periodo limitato di tempo, potrete ottenerlo in una versione non scambiabile completando la sfida SBC di questa settimana.

Per chi non lo conoscesse, Tonali è un giovane centrocampista difensivo che questa estate è passato dal Brescia al Milan. Si tratta di un solido CDM con un valore totale di 77, una buona velocità (80), un tiro sufficiente (65), buone statistiche di passaggio (78), dribbling (76) e fisico (76). Forse la difesa, per il ruolo, è il valore un po' basso, essendo "solo" 72. Questi parametri, però, come per tutte le carte One To Watch, non sono fissi, dato che evolveranno nel corso della stagione: se si metterà in luce nel Milan di Pioli c'è quindi la possibilità che Tonali si trasformi in una delle carte più forti della vostra rosa.

Nel frattempo, perché non leggete la nostra recensione di FIFA 21?

Per ottenere Sandro Tonali in versione One to Watch occorre battere la seguente Sfida Creazione Rosa (SBC):

Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A TIM

Valutazione squadra min.: 80

Intesa di squadra min.: 75

Numero di giocatori in rosa: 11

Completandola sarà possibile ottenere una carta Tonali One To Watch (Non scambiabile). Cosa ne pensate? Cercherete di aggiungerlo alla vostra squadra?