Fortnite: come ottenere 135 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 7 ottobre 2020

Un nuovo giorno utile per guadagnare tanti bei V-buck è arrivato: oggi 7 ottobre 2020, addirittura, potrete ottenere 135 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo, semplicemente giocando senza troppe difficoltà. Stiamo per spiegarvi come fare, in questo rapido articolo.



Ma prima una piccola premessa, e cioè: cosa sono i V-buck di Fortnite? Si tratta della valuta di gioco che normalmente può essere acquistata solo tramite denaro reale. I V-buck permettono di comprare Lama e altri oggetti utili per Fortnite Salva il Mondo, oppure oggetti cosmetici, skin, picconi e molto altro ancora su Fortnite Battaglia Reale.



I primi 50 V-buck gratis saranno garantiti semplicemente con l'accesso a Fortnite Salva il Mondo con il vostro account Epic Games. Ciò può avvenire da qualsiasi piattaforma di gioco, eccetto dai sistemi macOS. Dovrete poi completare una piccola missione casuale, in qualsiasi momento vogliate (non ha scadenza). In caso di enorme fortuna, questi primi 50 V-buck potrebbero diventare all'improvviso 100 V-buck.

Gli altri V-buck andranno invece ottenuti completando missioni a tempo limitato tra Pietralegno e Vallarguta: queste avranno sì una scadenza, fissata per la notte tra il 7 e l'8 ottobre 2020. Dunque sbrigatevi.



Ecco le missioni da completare a Pietralegno per ottenere i V-buck gratis: