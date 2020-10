One Piece, i personaggi diventano Avengers in questa fanart a tema Marvel

One Piece appartiene al mondo dei manga giapponesi, la Marvel viene subito in mente per i fumetti (comics) americani: dunque che cos'hanno in comune? Assolutamente nulla, finché non arriva la fanart di turno. Per fortuna oggi 13 ottobre 2020 è arrivata.



I membri della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, cioè i principali personaggi del manga e dell'anime di One Piece, diventano Avengers in questo crossover davvero degno di nota. L'artista TinaFate1 ha pubblicato il suo disegno su Twitter, dove ha subito riscosso un notevole riscontro: circa 18.000 mi piace.



Ecco l'immagine, fateci sapere in calce all'articolo (con un bel commento) cosa ne pensate; e continuate a leggere per qualche altra considerazione in merito.