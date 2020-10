Amazon Prime Day 2020, Huawei MateBook in forte sconto per sole 48 ore

Se avete sempre sognato di avere un Huawei MateBook nella vostra dimora, l'Amazon Prime Day 2020 rappresenta l'occasione che stavate aspettando. Troverete diversi modelli, infatti, in forte sconto per sole 48 ore: dunque iniziamo subito con l'analizzare tutti i dettagli.



Laptop HUAWEI MateBook 13 FullView, Display 2K, 3 Pollici, AMD Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Home, Huawei Multi-screen Collaboration, Fingerprint Unlock, Fast Charging, Space Grey



Il Laptop HUAWEI MateBook 13 è il primo tra tutti quelli che dovreste tenere d'occhio, e vi spieghiamo anche i motivi. Normalmente il suo prezzo di listino è di 699 euro, ma solo per pochissimo tempo e in occasione dell'Amazon Prime Day 2020 potrete ottenerlo col 21% di sconto, pagandolo dunque 549 euro.





HUAWEI MateBook 13 Laptop, FullView Display 2K da 13 Pollici, AMD Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home, Multi-screen Collaboration, Fingerprint Unlock, Fast Charging, Grigio (Space Grey)



Altro modello degno di nota, molto simile al precedente con le dovute differenze nella componente hardware. Il suo prezzo di listino è fissato a 799 euro (100 in più del precedente), ma l'Amazon Prime Day vi permetterà di averlo con il 25% di sconto. Spenderete così 599 euro.



HUAWEI MateBook D15, Full View 1080P FHD Ultrabook Laptop, Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM, SSD da 256GB , Windows 10 Home, Silver



Lo sconto previsto è in questo caso del 20%. Normalmente il HUAWEI MateBook D15 costa 749 euro, ma potrete averlo per poco tempo a "soli" 599 euro.





Huawei MateBook X Pro 2020 Laptop, touchscreen FullView Ultrabook da 13.9 Pollici, Intel i5 10210U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Huawei Share, Windows 10 Home, Grigio/Verde Smeraldo



Già dai prezzi in questo caso capirete come il Huawei MateBook X Pro 2020 rappresenti la fascia alta dei MateBook Huawei. Questo prodotto presenta un prezzo di listino di ben 1.253,31 euro. Lo sconto in effetti non è altissimo, appena il 4%: e tuttavia vi permetterà di ottenere un prezzo finale pari a 1.199 euro, con un risparmio di 54,31 euro.





Huawei MateBook X Pro 2020 Laptop, Touchscreen FullView Ultrabook da 13.9 Pollici, Intel i7 10510U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Huawei Share, Windows 10 Home, Grigio



Ed infine il non plus ultra. Huawei MateBook X Pro 2020, solitamente proposto a 1.799 euro, riceve ora uno sconto del 17%: dovrete dunque pagare 1.499 euro. Un risparmio netto di 300 euro, discretamente interessante a ben pensarci.