Bloodborne su PS5? YouTuber mostra come potrebbe essere

Come sarebbe Bloodborne su PS5? La risposta è arrivata dallo youtuber SnazzyAI che ha pubblicato un filmato di gioco, convertito a 4K e 60fps usando l'intelligenza artificiale. Il suo obiettivo è quello di mostrare come potrebbe essere il gioco di FromSoftware, esclusivo per PS4, sulla nuova console di Sony. Il video si trova in testa alla notizia. Vi consigliamo di guardarlo a tutto schermo portandone al massimo la qualità.

PS5 sarà lanciata insieme al remake di Demon's Souls, altro storico gioco di FromSoftware, ma da tempo si parla anche di un'edizione rimasterizzata di Bloodborne, in realtà mai confermata. Diciamo che è una di quelle indiscrezioni ricorrenti che non si capisce bene se abbia un qualche fondamento o se si auto alimenti.

SnazzyAI è nuovo sulla scena di YouTube (ha debuttato il 15 settembre 2020, quindi pochi giorni fa), ma si è già dimostrato capace di proporre del materiale interessante. Il suo obiettivo è di pubblicare video di giochi portati a 4K e 60FPS usando l'intelligenza artificiale. Tra gli altri suoi lavori spiccano l'allargamento del trailer "Champion's Unite" di Hyrule Warriors: L'era della calamità, visto durante il Tokyo Game Show 2020.