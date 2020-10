Super Mario Bros. 35 disponibile da oggi, gratis con Nintendo Switch Online

Super Mario Bros. 35 è disponibile da oggi ed è gratis per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, trasformando l'esperienza del classico Nintendo in una sorta di battle royale multiplayer online.

A tema con il 35esimo anniversario della serie e all'interno delle varie iniziative legate all'evento, che comprendono anche la pubblicazione già avvenuta di Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35 riprende il primo capitolo di Super Mario Bros. e lo trasporta in un contesto online multiplayer dove 35 giocatori si affrontano per farne emergere infine solo uno, come in una vera e propria battle royale.

In Super Mario Bros. 35, ogni giocatore parte con lo stesso tempo a disposizione rispetto agli altri per completare il livello, che si svolge secondo le dinamiche classiche del gioco, per la maggior parte. Tuttavia, quando i nemici vengono sconfitti, questi sono catapultati sul percorso degli avversari mentre il giocatore guadagna tempo extra, secondo una struttura bonus/malus simile a quella vista in Tetris 99.

Trattandosi però di un multiplayer esteso a 35 giocatori, chiunque può diventare l'obiettivo di qualcuno quando quest'ultimo procede spedito, dunque bisogna vedersela contemporaneamente con molte minacce, impostando la propria strategia su quattro tipologie di base (anche qui in maniera simile a Tetris 99) e partecipando alle Daily Challenge e le Special Battle.

Super Mario Bros. 35 è disponibile al download a questo indirizzo, ma anche questo si trova a tempo limitato: può essere scaricato fino al 31 marzo 2021.

Fin dai tempi in cui il Regno dei Funghi fu invaso per la prima volta da Bowser e i suoi scagnozzi 35 anni fa, Mario lo ha fronteggiato innumerevoli volte, eppure non ha mai affrontato una sfida come questa. Super Mario Bros. 35 per Nintendo Switch è disponibile oggi come esclusiva gratuita per i possessori dell'abbonamento a Nintendo Switch Online. Guarda il trailer di lancio di Super Mario Bros. 35 sul canale YouTube di NintendoItalia.

Super Mario Bros. 35 riporta tutta l'azione classica dell'originale gioco per NES, con una nuova sfumatura a 35 giocatori. Corri contro il tempo come uno dei 35 giocatori che partecipano a Super Mario Bros. in contemporanea. Sconfiggi nemici e disturba gli avversari in una battaglia online per restare l'ultimo Mario rimasto. Chi ha già giocato l'originale potrà rivivere i livelli familiari di Super Mario Bros., mentre i novizi potranno unirsi a molti altri giocatori per iniziare il loro viaggio in Super Mario Bros.