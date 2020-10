Yakuza: Like a Dragon gira a 900p e 60 fps su Xbox Series S in modalità performance

Yakuza: Like a Dragon, il nuovo episodio della serie SEGA che sarà disponibile in concomitanza con il lancio delle nuove console Microsoft, gira anche su Xbox Series S a 60 fps in modalità performance, ma diminuendo la risoluzione fino a 900p.

Come certamente saprete, se avete letto il nostro provato di Yakuza: Like a Dragon, il gioco offre su Xbox Series X tre differenti modalità grafiche: normale, alta risoluzione e frequenza dei fotogrammi elevata.

Quest'ultima consente appunto di godere dell'esperienza a 60 frame al secondo stabili, rinuciando però a qualcosa in termini di dettaglio: la risoluzione scende a 1440p sulla più potente console Microsoft.

Che succede però su Xbox Series S? La piattaforma next-gen economica mantiene la compatibilità al 100% e offre dunque le stesse opzioni, ma in modalità performance deve scendere fino a 900p per garantire i 60 fotogrammi.

Quello di Yakuza: Like a Dragon è certamente un caso un po' particolare, visto che anche su PC il gioco appare piuttosto esoso, ma anticipa uno scenario plausibile per i titoli che su Xbox Series X gireranno a 60 fps ma a risoluzione ridotta, e che dovranno rinunciare a qualcosa di più su Xbox Series S.