Tsubasa+, la recensione

Proseguiamo il revival di Holly e Benji con la recensione di Tsubasa+, nuovo gioco mobile dedicato alla celebre serie che trasporta l'universo calcistico creato da Yoichi Takahashi in un particolare contesto che richiama la struttura di Pokémon GO e derivati. Dopo Captain Tsubasa: Rise of new Champions ci troviamo di fronte a una reinterpretazione particolare del manga/anime, con innesti multiplayer e social e l'accento posto soprattutto sul collezionismo di personaggi e calciatori vari. Non è un'idea tanto assurda, a pensarci bene: il mondo del calcio si presta da sempre a questo meccanismo ormai storico grazie alla vecchia abitudine delle figurine e in questo senso possiamo vedere Tsubasa+ come una sorta di estensione videludica di questo gioco. Ovviamente con spese annesse, considerando la quantità di micro-transazioni che sorregge tutto il sistema.

C'è comunque anche un certo gameplay dietro alla ricerca spasmodica di calciatori da conquistare, che va dai match stessi, elemento centrale in tutto il gioco, alla gestione e organizzazione della squadra, con una notevole quantità di attività stratificate. Da notare che il gioco possiede la licenza FIFPRO, cosa che determina una strana fusione di personaggi tratti dal manga con calciatori reali che possono essere conquistati giocando: in Tsubasa+ non ci troviamo a giocare solo contro i personaggi della serie, cercando di completare le varie squadre storiche dell'anime, ma anche contro una grande quantità di calciatori reali appartenenti a campionati e leghe internazionali, riprodotti in questo caso con uno stile grafico diverso ma comunque caricaturale.





La struttura generale è quella tipica dei titoli tipo Pokémon GO o Minecraft Earth: il gioco si basa sulle mappe di Google per ricreare l'area circostante il giocatore in una mappa semplificata, dove possiamo trovare stadi creati da altri giocatori o posizionati in prossimità di luoghi d'interesse pubblico. All'inizio dobbiamo creare il nostro personaggio attraverso un editor impostato secondo lo stile grafico dell'anime di Captain Tsubasa e poi costruire uno stadio in prossimità della propria casa, in modo da potervi accedere facilmente ogni volta che effettuiamo il login, ma buona parte del gameplay risiede nell'esplorazione della mappa e la ricerca di altri stadi, unico sistema per accedere a una maggiore quantità e varietà di giocatori da sconfiggere e conquistare.

Qui incontriamo il primo problema di Tsubasa+: al di là di una risposta non proprio reattiva alla rilevazione GPS dei movimenti dell'utente, la copertura delle mappe in Italia è ancora decisamente lacunosa e in molte zone è impossibile trovare luoghi d'interesse segnalati, per cui spesso le aree sono deserte rendendo di fatto impossibile giocare. Siamo ancora all'inizio del servizio e si tratta di vedere se il team Miraire abbia intenzione di evolvere il supporto da questo punto di vista, oltre che aspettare che l'utenza si ampli e costruisca stadi con cui interagire, dunque su questo frangente il giudizio è sospeso, per il momento.