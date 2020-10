Xbox Series X: Snoop Dogg ha un frigo a forma della nuova console di Microsoft

Snoop Dogg ha il frigorifero a forma di Xbox Series X. Non stiamo scherzando, l'ha mostrato lui stesso tramite Twitter. È un apparecchio funzionante e bello capiente, dentro cui l'artista ha riposto una torta a forma di Xbox Series X. Evidentemente il design della nuova console di Microsoft deve essergli piaciuto parecchio, oppure deve aver firmato un qualche accordo commerciale con la casa di Redmond. Difficile dirlo.

Intanto ci fa piacere l'immagine di uno Snoop Dogg boxaro che si confronta con un Travis Scott sonaro a colpi di rap. Dopo la sfida li vediamo bene aprire il frigorifero e bersi una birra con la lattina a forma di PS5. In fondo il lancio di due nuove console dovrebbe essere una festa per tutti, non un momento in cui scannarsi per decidere chi ce l'ha più lungo. Cioè, la console war fa parte del gioco, ma entro certi limiti.

Interessante comunque la partecipazione di star così rinomate alla campagna di lancio di entrambe le console, segno inequivocabile di come i videogiochi siano sempre più un fenomeno pop per le masse e non prodotti di nicchia per un ristretto numero di persone.