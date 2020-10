Genshin Impact, dove trovare tanti Crystal Chunk facilmente

Genshin Impact è un videogioco che richiede un costante utilizzo di risorse: i giocatori devono cercare tantissimi materiali per potenziare armi, eroi e innumerevoli accessori. Ciò premesso, questa guida cercherà di spiegarvi dove trovare tanti Crystal Chunk facilmente.



I Crystal Chunk, che si ottengono frantumando specifici cristalli azzurri sulla mappa di gioco, sono molto ricercati: tornano utili per potenziare i propri oggetti su Genshin Impact. Il luogo migliore per trovarne tanti sulla mappa di gioco è Mt. Aozang, precisamente ai piedi della montagna, presso la regione di Minlin. Anche la caverna presente nei paraggi possiede molti Crystal Chunk: sarà sufficiente frantumarli per raccogliere tutti gli oggetti finiti nelle vicinanze.

Ricordate che i Crystal Chunk si rigenerano ogni due giorni, quindi è consigliabile tornare in questo luogo anche successivamente, per nuove raccolte. Eccovi intanto un'immagine che vi mostra il luogo ideale da raggiungere, e cioè il già citato Mt. Aozang. Ciò non significa che altrove non vi siano altri Crystal Chunk, anzi: avete già incontrato posizioni interessanti?