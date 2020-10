Among Us: come diventare l'Impostore facilmente

Quando si gioca ad Among Us vi sono solo due possibilità: o si è un membro della "ciurma" intergalattica, cioè dell'equipaggio della nave, oppure si è l'Impostore. E giocare nei panni di quest'ultimo di certo ha un suo fascino. Ma esistono modi per diventare l'Impostore facilmente?



La risposta è: sì e no. No, se giocate in una partita pubblica, anche se tra i tanti glitch mostrati di recente da Ali-A sembra essercene anche uno per aumentare la probabilità di essere l'Impostore. Ma la risposta diventa invece sì se giocate con una lobby privata: cioè in una partita organizzata proprio da voi.



Le impostazioni di una lobby consentono a tre giocatori di diventare un Impostore nello stesso momento; per ora InnerSloth non ha dichiarato che questo numero verrà ampliato, ma intanto la possibilità non va trascurata. Il possessore della lobby può impostare il numero degli Impostori al massimo (quindi a 3) e diminuire il numero dei giocatori dell'equipaggio al minimo (quindi ad esempio 4, in una partita con 7 giocatori in totale).



Ovviamente un match del genere si concluderebbe rapidamente, dato che agli Impostori basterebbe appena un'eliminazione per vincere. E tuttavia il metodo vi assicura di giocare nei panni dell'Impostore con una percentuale del 43%.



Ricordate che la recensione di Among Us è già disponibile sulle nostre pagine: l'avete letta?