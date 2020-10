Dragon Ball: Bunny Bulma torna nel cosplay di robin__ren

Il fine settimana è finalmente arrivato, e con lui ovviamente il nostro cosplay del sabato. Oggi 24 ottobre 2020 possiamo proporvi (ancora una volta) la Bunny Bulma di Dragon Ball: pronti? Ma certo che lo siete.



La cosplayer robin__ren ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio alla Bunny Bulma di Dragon Ball. Si tratta naturalmente del personaggio comparso in alcuni capitoli del manga (e dell'anime) di Akira Toriyama: non troppi, ma sufficienti affinché ancora oggi i fan dell'opera se ne ricordino.



Il costume è estremamente fedele alla Bunny Bulma di Dragon Ball: è facile capirlo, osservando gli abiti indossati, gli accessori e tutto il resto. Difatti l'accoglienza è subito stata positiva: più di 1800 mi piace su Instagram.



Vi proponiamo qui di seguito l'immagine del cosplay in questione, ma non dubitate: sulle nostre pagine troverete anche costumi dedicati a Videl e a Vegeta in versione femminile, oltre ad una più canonica Androide C18. Cosa ne pensate del cosplay di oggi? Fatecelo sapere con un bel commento.