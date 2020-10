AMD Big Navi supera Nvidia GeForce RTX 3080 in 3DMark

AMD Big Navi, o quale sarà la sua denominazione ufficiale, sembra aver ottenuto ottimi risultati nel benchmark 3DMark, tanto da superare Nvidia GeForce 3080 nei freddi numeri calcolati sul banco prova in questione.

Secondo quanto riportato su Twitter da CapFrameX, secondo il test effettuato sul benchmark 3DMark Firestrike Ultra, la nuova scheda grafica AMD avrebbe superato nettamente la flagship di Nvidia, facendo segnare dunque un risultato significativo per quanto riguarda le GPU di nuova generazione.

AMD Big Navi avrebbe dunque raggiunto il risultato di 11500, mentre RTX 3080 si è fermata a 10600 nel test in questione. Come sempre per quanto riguarda i benchmark, non è detto che i numeri riflettano gli effettivi risultati delle schede all'atto pratico, ma possono comunque essere indicative di una differenza di potenziale.

Tempo fa erano emerse le possibili specifiche tecniche della scheda come Radeon RX 6900 XT con 16 GB di RAM, ma continuiamo a restare in attesa di informazioni precise e ufficiali da parte di AMD per la nuova GPU destinata a sferrare l'attacco alle schede Ampere di Nvidia ovvero GeForce RTX 3070, 3080 e 3090.