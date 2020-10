Genshin Impact, la strega Lisa prende vita nel cosplay di lostdollcosplay

Non vi è di certo bisogno che siamo noi a dirvelo: Genshin Impact è il titolo del momento, e in questi giorni sta ispirando artisti, disegnatori e... il mondo dei cosplay. Per esempio nel primo pomeriggio di oggi 16 ottobre 2020 possiamo proporvi un lavoro interamente dedicato a Lisa.



La strega Lisa è uno dei personaggi principali di Genshin Impact, o quantomeno uno dei primi eroi importanti ad essere incontrati dal protagonista della produzione di miHoYo. Bibliotecaria dell'ordine dei cavalieri Monstadt e maga dalle notevoli abilità, rappresenta certamente un personaggio femminile affascinante.



Da qui l'arrivo dei cosplay a tema realizzati da lostdollcosplay, seguono alcune immagini; fateci sapere cosa ne pensate, con un bel commento. E ricordate che la recensione di Genshin Impact è già disponibile sulle nostre pagine, così come un'utilissima guida per trovare tutti gli Anemoculus.