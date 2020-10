Il Cortocircuito torna alle 15:00: si parla di PS5, tra dashboard e interno della console

La diretta è dunque fissata all'orario tradizionale, dalle 15:00 alle 16:30, sul nostro canale Twitch e si consiglia di non mancare perché si parlerà di cose veramente interessanti per tutti gli appassionati di videogiochi.

I titoli dimostrano un grande slancio creativo, come potete vedere, ma condensano piuttosto chiaramente quelli che saranno gli argomenti: in verità la puntata si prospetta veramente interessante anche grazie alla presenza degli ospiti speciali che consentiranno di approfondire ancora di più le questioni.

Per quanto riguarda entrambi gli argomenti, a parlarne con noi ci sarà anche Riccardo Cambò, in arte Breccia, esperto di design che si è già espresso in passato in maniera molto chiara su PS5, e Alvise Ciotti, noto anche come Blink46.

Ovviamente, entrambi gli argomenti partono dai rispettivi video di presentazione pubblicati da Sony nei giorni scorsi: il primo con il video dell'interfaccia di PS5 che ha mostrato la nuova User Experience della console, il secondo in riferimento all'arcinoto teardown di PS5 della settimana scorsa.

