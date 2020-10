Genshin Impact è un successo incredibile, ecco quanti giocatori lo hanno scaricato

Genshin Impact, forse lo avrete già intuito anche grazie agli articoli che gli abbiamo dedicato, è un successo incredibile. Il titolo di miHoYo ha letteralmente invaso l'occidente, guadagnando nel giro di poche settimane milioni e milioni di giocatori.



Già, ecco una bella domanda: quanti giocatori lo hanno scaricato, fino a questo momento? Bisogna tenere conto del fatto che il titolo è attualmente disponibile su PlayStation 4, PC, dispositivi Android e dispositivi iOS, sempre in forma gratuita. Inoltre, 21,3 milioni di giocatori avevano già effettuato la pre-registrazione al titolo prima ancora del suo lancio sul mercato.



Durante la prima settimana dell'arrivo di Genshin Impact su PC, PlayStation 4 e mobile, invece, sono stati registrati 17 milioni di download in totale; nel frattempo le visualizzazioni complessive su Twitch hanno superato quelle di Fortnite Battaglia Reale. Ciò ha ovviamente spinto gli sviluppatori a ringraziare tutti i propri giocatori, come ricordiamo con questo tweet.

PS Blog readers voted and @GenshinImpact soared to the top of September's Players' Choice poll: https://t.co/1is1LcN9ld Congrats, miHoYo! pic.twitter.com/ufHUbo3sCf — PlayStation (@PlayStation) October 12, 2020