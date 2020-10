Fortnite, CouRageJD spiega perché l'ha abbandonato: "volevo amarlo, ma non potevo"

Negli ultimi mesi parecchi streamer, YouTuber e creatori di contenuti legati a Fortnite Battaglia Reale hanno o allentato la loro presenza o decisamente abbandonato il Battle Royale di Epic Games. CouRageJD è stato uno di questi ultimi, e in un recente sfogo ha spiegato perché l'ha abbandonato.



CouRageJD (nome d'arte di Jack Dunlop) è stato uno degli ultimi streamer e creatori di contenuti di rilievo ad abbandonare Fortnite. La sua pare sia stata una scelta sofferta: "volevo amarlo, ma non potevo" ha dichiarato in un video. Nel corso degli anni Fortnite si sarebbe aggiornato con diverse novità contrastanti, che pian piano avrebbero smorzato tutto l'entusiasmo che aveva inizialmente lo streamer.



"Ovviamente è diventato un gioco molto più "sudato". E poi aggiungi cose come il matchmaking basato sulle abilità, che penso sia stata una delle cose che abbiano completamente distrutto il mio amore per il gioco. Penso che abbia assolutamente tolto la possibilità lo stesso divertimento che vi era all'inizio nello streaming".



All'inizio, insomma, CouRageJD poteva giocare a Fortnite anche rilassandosi: poi la situazione è cambiata. Un po' per l'intervento mirato di Epic Games, un po' per la crescita degli stessi giocatori, il titolo è diventato molto più competitivo e agguerrito. Lo streamer ha ammesso di non essere più in grado di tenere testa ai suoi nemici: e se a questo si aggiunge la mancanza di divertimento, che senso avrebbe continuare?



Del resto anche Tfue, SypherPK e Ninja hanno iniziato ad allontanarsi da Fortnite, dedicandosi ad altre produzioni di rilievo più o meno recenti. Per esempio ad Among Us, uno dei giochi del momento. Quale sarà il destino - lato streaming e creazione di contenuti - del Battle Royale di Epic Games?