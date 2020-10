Unieuro: sconti su PS4, Nintendo Switch e altro nel volantino SottoPrezzo

Unieuro propone degli sconti interessanti anche su PS4 e Nintendo Switch all'interno del nuovo volantino SottoPrezzo, valido a partire da oggi sia nei negozi che online.

Gli sconti della nuova promozione SottoPrezzo vanno dunque dal 19 al 25 ottobre e spaziano su molti ambiti diversi dell'elettronica di consumo trattata dalla catena di rivenditori, comprese anche le console in questo caso.

Partendo dai videogiochi, troviamo dunque PS4 Slim da 500 GB con FIFA 21 e il voucher FIFA Ultimate Team FUT 21 al prezzo di 289,99 euro rispetto a 349,99 euro di prezzo originale. La console Nintendo è invece presente con Nintendo Switch Lite in vari colori (Turchese, Giallo, Grigio) al prezzo di 249 euro, ma con un gioco a scelta tra Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe compreso nel pacchetto.

Sul fronte smartphone, troviamo iPhone 11 Pro da 64GB al prezzo di 999 euro in varie colorazioni, oltre a Samsung A51 a 259 euro, Samsung A21s a 149 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 279 euro e Huawei P30 Pro a 599 euro, tanto per fare alcuni esempi interessanti.

Tra le TV, segnaliamo LG NanoCell NANO91 da 55 pollici a 899 euro, Samsung QLED Q90 da 55 pollici a 1499 euro, la TV Philips OLED 854 da 55 pollici a 1299 euro e il Sony XH81 da 55 pollici a 699 euro, tra gli altri.

Trovate tutte le offerte a questo indirizzo sul sito ufficiale di Unieuro, oppure ovviamente sul volantino cartaceo.

