Microsoft Flight Simulator: le Frecce Tricolori anticipano l'arrivo dei jet militari

Microsoft Flight Simulator è una simulazione di volo essenzialmente incentrata sui voli civili in partenza, ma questo non esclude l'arrivo di jet militari, grazie soprattutto al lavoro degli sviluppatori third party che stanno preparando i pacchetti aggiuntivi appositi per il gioco, a partire a quanto pare dagli aerei delle Frecce Tricolori.

Il primo pacchetto DLC a base di aerei militari per Microsoft Flight Simulator risulta infatti essere, un po' a sorpresa, di matrice italiana: l'aggiunta da parte di IndiaFoxtEcho a Microsoft Flight Simulator è già disponibile e riguarda l'Aermacchi MB-339, un jet militare utilizzato per vari scopi ma famoso soprattutto per essere il velivolo delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell'aeronautica italiana.

L'Aermacchi MB-339 è disponibile in queste ore sul SimMarket per 24,40 euro e aggiunge il velivolo in questione, oltre ad alcune caratteristiche. L'aereo è presente nelle versioni MB-339A e MB-339PAN, con cockpit accuratamente ricostruito e sette diverse livree in 8K tra cui proprio quella tipica delle Frecce Tricolori, oltre a un pacchetto audio custom e un modello di guida derivato dall'engine del gioco ma ottimizzato per replicare al meglio il comportamento dell'areo in questione.

Si tratta solo dell'avvio dei jet militari in Microsoft Flight Simulator, in ogni caso, visto che altri pacchetti sono già in lavorazione: tra questi troviamo anche il DLC da parte di DC Design che sta lavorando all'F-15, con possibile rilascio nel giro dei prossimi due mesi.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti ufficiali da parte di Asobo Studio e Microsoft, dopo l'update giapponese il prossimo riguarda gli USA, mentre il team ha aperto le registrazioni per la beta della versione VR, che dovrebbe dunque essere in arrivo.