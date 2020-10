Ferrari Hublot Esports Series: Spa Francorchamps fa da cornice alle gare di stasera

Il circuito belga di Spa Francorchamps sarà il teatro dell'adrenalinico appuntamento di stasera col Ferrari Hublot Esports Series. Per chi non lo sapesse, si tratta del campionato esport ufficiale della Ferrari Driver Academy, un campionato pensato per mettere a confronto i migliori pro-player con i più veloci tra i piloti amatori. Come sempre l'appuntamento con questa quarta e ultima gara della fase eliminatoria sarà a partire dalle 19:45, rigorosamente su Twitch.

Spa-Francorchamps è il più antico e famoso autodromo del Belgio. Situato nelle vicinanze di Francorchamps, è sin dal 1924 sede del Gran Premio del Belgio di Formula 1. La varietà di curve e rettilinee lo rendono uno dei circuiti più amati al mondo.

Questa sera, però, saranno i piloti virtuali a sfidarsi in questa "università della Formula 1". A partire dalle 19:45, infatti, partirà la diretta e di conseguenza le emozioni. Come si può leggere dal resoconto della corsa di settimana scorsa al Nürburgring, i colpi di scena sono all'ordine del giorno in entrambe le categorie.

Le competizioni, infatti, sono divise tra pro-player e amatori. Sono ventiquattro, tra professionisti e personalità conosciute, i giocatori chiamati a competere nella Pro Series. I migliori si scontreranno nelle fasi finali di novembre contro i più veloci piloti della categoria AM Series, ovvero i migliori tra gli appassionati che hanno partecipato alle gare di qualifica di settembre.

Ecco il Calendario gare:

4 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Monza - corsa

11 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Zandvoort - corsa;

18 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Nürburgring - corsa;

25 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Spa Francorchamps;

6-7 Novembre 2020: Finali PRO & AM Series

Le dirette di tutte le gare del Ferrari Hublot Esports Series possono essere seguite sui Canali Ufficiali Twitch, Youtube e Facebook (in questa pagina potrete trovare tutti i collegamenti), e si avvalgono del commento di Nicki Shields, già conosciuta dal grande pubblico grazie al FIA Formula E Championship, e di Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.