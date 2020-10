Ferrari Hublot Esports Series: Lacombe e Koch vincono al Nürburgring

Lacombe e Koch hanno vinto la terza tappa del Ferrari Hublot Esports Series, il campionato esport ufficiale della Ferrari Driver Academy. I piloti dei Campionati PRO ed AM si sono sfidati tra le curve del Nürburgring e hanno dato vita a due entusiasmati gare, vissute sul filo dei centesimi di secondo e caratterizzate da sorpassi e colpi di scena fin sotto il traguardo finale.

Vincitore della gara del Campionato PRO Series, di nuovo, Arnaud Lacombe, capace di partire dalla pole position e mantenere la prima posizione per tutta la gara. Il pilota virtuale francese con la vittoria odierna realizza così una incredibile tripletta, assicurandosi il passaggio alle Finali di novembre. Dietro di lui il polacco Kamil Pawlowski ha terminato in seconda posizione, mentre l'italiano Giovanni De Salvo ha conquistato il terzo gradino del podio.

Subito dopo è stato il turno dei piloti del Campionato AM: la gara è iniziata subito con una grande sorpresa, quando l'italiano Marco Panero, uno dei piloti migliori finora, si è dovuto ritirare già al primo giro. Un evento che ha spalancato le porte al tedesco Jarno Koch, che ha dominato la sua gara di casa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui si è vissuta una vera battaglia per il podio, che ha coinvolto tre piloti: l'italiano Leonardo D'Alcamo si è classificato in seconda posizione, mentre Gianfranco Giglioli (Venezuela) è giunto terzo.

Domenica prossima i piloti dei Campionati PRO ed AM tornano a gareggiare in pista sul circuito belga di Spa Francorchamps, per quello che sarà l'atto conclusivo del mese di ottobre e che determineranno i 24 qualificati alle Finals del 6 e 7 Novembre.