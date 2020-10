Amazon Prime Day 2020, Nintendo Switch domina le vendite in UK

Nintendo Switch ha dominato l'Amazon Prime Day 2020 in UK: la console ibrida giapponese ha piazzato ben diciotto delle sue esclusive nella top 40 dei titoli più venduti.

Sappiamo che le vendite di Nintendo Switch hanno fatto segnare un +90% a settembre 2020 nel Regno Unito, dunque si tratta di un trend che è continuato a ottobre come vedremo fra poco nel dettaglio.

Il gioco per Nintendo Switch più venduto, secondo in classifica, è stato Animal Crossing: New Horizons, che ha fatto segnare un +44% rispetto alle vendite della settimana precedente.

Al terzo posto troviamo invece Mario Kart 8 Deluxe con un +70%, seguito da Minecraft in quarta posizione (+70%) e da Ring Fit Adventure in quinta posizione (+79%).

Come riportato nella notizia sulla classifica inglese, FIFA 21 è comunque riuscito a rimanere in vetta alla top 10.