Resident Evil Village, il cosplay di Lady Dimitrescu firmato Yaya Han è perfetto

Resident Evil Village è senz'altro il gioco del momento e si moltiplicano i cosplay dedicati a Lady Dimitrescu, l'altissima e temibile vampira che dovremo affrontare nella campagna del titolo Capcom. Ha voluto partecipare a questa "gara" di interpretazioni anche Yaya Han, e il risultato appare davvero perfetto.

Come detto, la celebre modella cinese non è l'unica a essersi cimentata con il cosplay di Lady Dimitrescu: prima di lei abbiamo potuto ammirare i lavori di Kalinka Fox, Helly Valentine, Hane Ame e Danielle DeNicola. Il personaggio è insomma davvero popolare!

La cosa peculiare del set realizzato da Yaya Han è che è stato sponsorizzato direttamente da Capcom, per far capire che tipo di seguito abbia la modella e quanto sia ben considerata anche dal publisher giapponese.

Una reputazione di alto profilo, insomma, che viene confermata dalla qualità di questo cosplay, in cui praticamente nulla viene lasciato al caso: dal costume al makeup, passano per gli "accessori"... in questo caso i lunghissimi artigli di Lady Dimitrescu.

La bontà dell'interpretazione viene ulteriormente ribadita in un video realizzato da Yaya Han, che riprende i movimenti tipici del personaggio nel momento in cui riesce ad afferrare il protagonista di Resident Evil Village.

Insomma, ci troviamo di fronte a una gran bella sintesi. Per quanto riguarda invece il gioco, bisognerà attendere ancora un po': Resident Evil Village sarà disponibile nei negozi a partire dal 7 maggio, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.