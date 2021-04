MotoGp21, la recensione PS5

Una volta in pista il feeling è davvero ottimo. Il colpo d'occhio, per quanto non iperrealistico è comunque su ottimi livelli e le texture sono in generale di buona fattura. Il meteo variabile è fantastico e costringe a fermarsi ai box per cambiare le ruote e fare un rapido check. La pioggia poi è resa veramente bene sia a livello visivo che di ritorno delle reazioni di guida; trovarsi a dare un bacio all'asfalto è questione di un attimo. Insomma, un'esperienza convincente come andremo a vedere nella recensione di MotoGp21 su PS5 .

Cominciamo col dire che il titolo è il gioco ufficiale del motomondiale 2021 e comprende tutte le categorie ufficiali, quindi la Moto3, la Moto2 e la regina MotoGp con tutte le grafiche di gara, i piloti e le moto originali. Potremo prendere il controllo di tutti i nostri beniamini, da Valentino Rossi a Mark Marquez a Pol Espargaro e compagnia cantante, e farlo è sempre emozionante. Quando vi troverete in curva a 150Km/h a sbattere il casco contro la carena di uno dei piloti presenti nel gioco, non potrete esimervi dal provare quel brividino sulla pelle che inevitabilmente viene a tutti gli amanti del genere. Avremo a disposizione tutte le piste del mondiale regolare per poter competere nel circuito ufficiale pre-covid, oppure potremo completare le gare del campionato reale di quest'anno particolare.

Modalità di gioco

giù a toccare l'asfalto rovente

Le modalità di gioco sono quelle classiche. Avremo la possibilità di partecipare ad una singola gara, una prova a tempo o un intero campionato. Una volta all'interno della scelta della categoria potremo decidere tra tutti i piloti ufficiali con l'aggiunta di altre 3 classi storiche: la 800 4 tempi, la 990 4 tempi e la 500 2 tempi. All'interno troveremo, a parte una scelta spropositata di "Valentini", giustamente, tutti i piloti che hanno dato un importante contributo con le loro gare e/o vittorie alle categorie di riferimento. Avremo quindi i vari Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Melandri, Casey Stoner, Jorge Lorenzo e il sempre amato Marco Simoncelli, ovviamente tutti con le loro moto ufficiali.

A parte i piloti avremo la possibilità di scegliere anche solo i team ufficiali svincolandoci dai nomi altisonanti e concentrandoci solo a portare alla gloria il marchio. Una volta scelto il pilota potremo anche decidere dove gareggiare creando un nostro campionato personalizzato; il gioco ci mette a disposizione in questo caso anche delle piste storiche come ad esempio la fantastica Laguna Seca ed il suo cavatappi mortale. Mancano però i campionati di MotoE, presenti fino a qualche capitolo fa.

La possibilità di personalizzare il nostro pilota e la nostra moto è la modalità che più diverte i "fissati" con le livree ed i colori. In questa edizione l'editor è stato potenziato ulteriormente dando la possibilità di scegliere tra una miriade di accessori e decalcomanie, caschi, tute, guanti, stivali livree, scarichi, cerchi e chi più ne ha più ne metta, il tutto naturalmente diviso per marche ufficiali. L'unica pecca che possiamo appuntare è la poca varietà di volti disponibili, anche se nel profondo la capiamo: non è poi così fondamentale dare la possibilità di modificare un volto che non è quasi mai visibile, ma comunque qualche opzione in più non farebbe male. Avremo poi la possibilità di creare i nostri adesivi ed equipaggiamenti personalizzati, potendoli poi condividere con la community.

Cercando la giusta strategia si può arrivare a vincere il campionato

La modalità principe del gioco è sicuramente la Carriera. Da un paio di edizioni oramai questa modalità è diventata veramente sfaccettata e profonda, arrivando a toccare anche alcune piccole corde da gioco di ruolo, se vogliamo. All'inizio dovremo scegliere se affrontarla con un team o un pilota esistenti o se crearne uno da zero e portarlo sulla vetta del mondo. Una volta deciso potremo scegliere anche da che categoria cominciare la nostra avventura, opzione che in passato non era possibile effettuare.

Noi consigliamo sempre di partire dal basso con la Moto3 per prendere dimestichezza con gameplay e piste per poi arrivare a gareggiare per i primi posti nella MotoGp. La carriera è divisa in settimane durante le quali potrete mettere a punto la moto, assumere personale tecnico, fondamentale per apportare le migliorie ed affrontare le gare. Ogni membro del team ha delle capacità specifiche che vanno a potenziare le diverse abilità della moto, dall'aerodinamica all'elettronica, passando per il telaio. Durante la carriera potrete poi accettare i contratti proposti da altri team per le vostre fantastiche imprese e cercare personale migliore per il vostro team.

Rimaniamo ancora con il dubbio della modalità multiplayer dato che i server ancora non erano stabili durante le nostre prove.