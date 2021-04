Battlefield 6 e Battlefield Mobile, uscita e primi dettagli ufficiali da DICE

Battlefield 6 e Battlefield Mobile sono i nuovi progetti a cui DICE sta lavorando nell'ambito del celebre franchise: il primo uscirà questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il secondo arriverà nel corso del 2022.

In attesa di capire se Battlefield 6 sarà svelato a maggio, arrivano dunque i primi dettagli ufficiali sul progetto, in fase di sviluppo presso DICE, DICE LA e Criterion. A rivelarli è il general manager Oskar Gabrielson.

"So che tutti vogliono delle informazioni sulle novità riguardanti Battlefield per quest'anno, e prometto che avremo molto da mostrarvi nei prossimi mesi", ha scritto Gabrielson. "Stiamo organizzando alcune cose per il reveal del primo episodio next-gen della serie e non vediamo l'ora di potervele mostrare."

"In primo luogo siamo felici di poter contare sul più grande team di sviluppo di Battlefield di sempre, che sta lavorando al capitolo in uscita questo autunno su PC e console di nuova generazione. In secondo luogo, abbiamo qualcosa di davvero importante di cui parlare che riguarda i dispositivi mobile!"

Battlefield, un artwork ufficiale del quarto episodio.

"I nostri amici di Criterion e DICE LA stanno lavorando con noi a una visione condivisa per il gioco, mentre il team di Gothenburg sta portando la tecnologia di questo episodio a un nuovo livello. Tutti insieme stiamo dunque creando un'esperienza spaccamascella che potrete provare nel 2021."

"In questo momento stiamo effettuando dei playtest quotidiani delle modalità, rifiniture e bilanciamento, al fine di rendere questo gioco il miglior Battlefield possibile. Posso dirvi che si tratta di un sostanziale passo in avanti per il franchise."

"Dentro ci sarà tutto ciò che amate della serie, tutto portato a un nuovo livello: mappe enormi, warfare militare a tutto spiano, sequenze fuori di testa e inaspettate, distruzione in grado di cambiare le cose, battaglie su larga scala con più giocatori e caos di quanto non si sia mai visto, il tutto reso possibile dalle potenzialità di PC, PS5 e Xbox Series X|S."

"Abbiamo sempre desiderato di portare Battlefield su nuove piattaforme e così, dopo anni di prototipi, sono davvero felice di poter annunciare che i nostri amici di Industrial Toys, a stretto contatto con noi di DICE, stanno sviluppando un episodio completamente nuovo per smartphone e tablet, in uscita nel 2022."

"Si tratta di un'esperienza standalone, qualcosa di completamente diverso dal gioco che stiamo realizzando per PC e console, disegnato specificamente per i dispositivi mobile. Costruito da zero per rendere possibile un'esperienza di Battlefield portatile, piena di feature e focalizzata sull'abilità dei giocatori."

"Questo mobile game entrerà adesso in una fase di test in vista del lancio il prossimo anno, dunque aspettatevi ulteriori dettagli. Non vedo l'ora di potervi mostrare entrambi i giochi a cui stiamo lavorando: nel frattempo restate al sicuro e giocate a Battlefield!"