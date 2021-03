Battlefield 6 sarà svelato a maggio per Jeff Grubb

Nel corso della sua ultima diretta su YouTube, il sempre più prolifico Jeff Grubb ha condiviso le ultime voci di corridoio che sono giunte alle sue orecchie. Nello specifico, al minuto 26:35 del video che vi riportiamo qui sotto ha parlato di Battlefield 6, il nuovo capitolo della celebre serie di FPS. Secondo lui, infatti, EA e DICE hanno intenzione di svelare il nuovo gioco il prossimo maggio.

Il giornalista di Venture Beat, divenuto negli ultimi mesi una delle gole profonde più prolifiche del settore, ha confermato quello che Electronic Arts ha detto all'inizio dell'anno, dando oltretutto un periodo più specifico. Se EA ha parlato di "primavera", Grubb ha detto che il mese più probabile, a suo dire, sarebbe maggio.

Poco si sa di questo gioco, se non che, per il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson, il nuovo Battlefield "sfrutterà la potenza delle piattaforme di nuova generazione per ricreare battaglie realistiche con ancora più giocatori." Il gioco, inoltre, sfoggerà "le mappe più grandi viste viste nella serie, oltre che tutta la distruzione, i veicoli e i combattimenti per cui il franchise è conosciuto. Tutte queste cose saranno oltretutto portate su di un altro livello".

A corroborare questo ambizioso progetto arrivano le voci che sostengono che Vince Zampella e DICE LA stiano lavorando al gioco