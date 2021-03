Valheim: 6 milioni di copie in 6 settimane, primi dettagli di Hearth and Home il grande update

Iron Gate Studios ha annunciato che Valheim ha infranto un nuovo traguardo. Questo apprezzato survival a sfondo vichingo ha venduto oltre 6 milioni di copie in poco più di 6 settimane. Per non rallentare il trend, lo studio ha anche diffuso i primi dettagli di Hearth and Home, il primo grande update del gioco.

Solo pochi giorni fa vi dicevamo che Valheim ha venduto 5 milioni di copie e adesso siamo qui a commentare un nuovo record per questo gioco. Sei milioni di copie in poco più di 6 settimane sono un traguardo notevole per qualunque gioco, figuriamoci per un prodotto indipendente come quello di Iron Gate Studios.

Lo studio, però, vuole dimostrare che il successo è ben riposto, tanto che sta già lavorando al primo grande aggiornamento: Hearth and Home. Questo update è in fase di playtesting e a breve dovrebbe essere pubblicato. Iron Gate Studios sta aspettando il nuovo update di Steam prima di pubblicare la patch.

Il corvo pubblicato da Iron Gate Studios come teasing dell'update Hearth and Home di Valheim.

Nel frattempo ha diffuso come teasing di Hearth and Home un corvo immerso in una luce invernale. Questo update dovrebbe portare con sè diverse correzioni tecniche, come la risoluzione di bug e problemi, ma anche diversi bilanciamenti al gameplay e un ridisegno dell'infrastruttura online.

Nel frattempo alcuni giocatori hanno sviluppato una mod che trasforma Valheim in Diablo.