Valheim diventa Diablo con la mod Epic Loot, ecco dove scaricarla

Grazie all'enorme successo che sta ottenendo in queste settimane, Valheim è anche al centro di una community di modder davvero attivissima. In questi giorni il modder chiamato RandyKnapp ha voluto creare una modification di Valheim che fosse in grado di modificarne il sistema di loot. E dovendo prendere ispirazione, cosa c'è di meglio del sistema di looting di Diablo? La mod Epic Loot fa proprio questo, ovvero introduce la possibilità di ottenere oggetti, armi e bonus da speciali forzieri lasciati dai nemici sconfitti.

A questo indirizzo potete scaricare l'Epic Loot mod di Valheim. Attenzione, la mod funziona solo in multiplayer. Tutti i giocatori dovranno aver scaricato sia l'Epic Loot mod nel loro gioco, sia l'Extended Item Data Framework.

Una volta installati questi due elementi, tutti i giocatori potranno godere di un sistema di loot molto simile a quello dei Diablo. In altre parole i nemici sconfitti lasceranno un gran quantitativo di armi ed armature dietro di sé, ognuna caratterizzata da statistiche, skill e bonus differenti che andranno combinati ed analizzati in modo da ottenere il più forte guerriero possibile.

C'è anche una custom crafting station, ovvero una postazione nella quale poter modificare gli oggetti trovati con speciali incantesimi. Infine, premendo F5, sarà possibile richiamare un menù dedicato ai trucchi che consentirà, come il nome suggerisce, di barare ottenendo ancora più oggetti rispetto a quanti ne spetterebbe di diritto.

La mod Epic Loot di Valheim, quindi, sembra già strutturata molto bene, nonostante sia ancora in sviluppo. Vi ricordiamo che il file di installazione e le istruzioni possono essere trovati a questo indirizzo.