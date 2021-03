xCloud su PC, Phil Spencer gioca a Destiny 2 su Surface Pro in aeroporto

xCloud è in arrivo su PC, e la tecnologia streaming ha avuto nelle scorse ore un testimonial d'eccezione: in attesa di un volo, Phil Spencer ha giocato a Destiny 2 utilizzando un Surface Pro.

Come sappiamo, sarà possibile usare xCloud su PC via web browser e molti vedono in questa possibilità un modo per portare il servizio Microsoft anche su altre piattaforme.

"Nel caso vi siate mai chiesti cosa faccia Phil Spencer mentre aspetta il suo volo, be', gioca sempre in streaming i suoi titoli Xbox su qualsiasi dispositivo abbia con sé!", ha scritto Aaron Greenberg in un post su Twitter.

Si tratta di un piccolo reportage che Greenberg ha pubblicato sui social per documentare la visita che lui e Phil Spencer hanno fatto agli uffici di Bethesda, nel Maryland, incontrando i vari Pete Hines, Todd Howard ed Erin Losi.