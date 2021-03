Esport: Kevin Durant e Michael B. Jordan hanno investito in team Call Of Duty, Overwatch e Valorant

La star NBA dei Brooklyn Nets Kevin Durant e l'attore Michael B. Jordan hanno annunciato di essere entrati nel mondo degli esport. Le due personalità del mondo dello sport e dello spettacolo americano, infatti, hanno investito in Andbox, una società operante in diversi ambiti degli sport elettronici. In questo modo le due celebrità hanno acquisito delle partecipazioni dei New York Subliners, un team della Call of Duty League, dei NYXL, squadra dell'Overwatch League e infine dei Andbox, una formazione della scena competitiva di Valorant.

In che misura Durant e Jordan abbiano partecipato, non è dato saperlo, ma conoscendo le disponibilità economiche dei due, potrebbe trattarsi di investimenti importanti. Durant, oltretutto, non solo ha investito del denaro, ma aiuterà Andbox ad aumentare la consapevolezza del marchio e parteciperà a tornei online ed eventi dal vivo con i giocatori, oltre che sponsorizzerà dei prodotti personalizzati.

I fan, infatti, inizieranno a vedere Durant indossare l'abbigliamento e il merchandising di Andbox, che -ovviamente- sarà poi messo in vendita tramite i canali ufficiali dei vari team. Durant, oltretutto, ha intenzione di tenere riunioni regolari sul marketing e l'abbigliamento, oltre che imbastirà delle collaborazioni con i migliori giocatori.

Durant è un giocatore di Call of Duty e NBA 2K. L'ala dei Brooklyn Nets ha anche dichiarato di essere felice di rappresentare gli esport di New York. "La passione che hanno gli appassionati di sport di New York mi ha davvero colpito", ha detto Durant. "Andbox sta portando la stessa energia negli eSport, ed è qualcosa di cui Thirty Five Ventures (la sua organizzazione) è molto entusiasta di far parte".