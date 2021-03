Xbox Wireless Headset e un misterioso gioco D&D nello speciale TechTonik di oggi su Twitch

Quella di oggi sarà una puntata extra large del TechTonik. A partire dalle 15 saremo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it per parlare prima di un misterioso gioco dedicato all'universo di D&D, che potremo svelare e mostrare in diretta. L'ora successiva la passeremo a parlare dell'Xbox Wireless Headset, le nuove cuffie wireless di Microsoft.

A fare da filo conduttore tra questi due segmenti sarà, ovviamente, Pierpaolo Greco. Alle 15 sarà raggiunto da Luca Porro per mostrare questo atteso e misterioso progetto basato su Dungeons & Dragons. Parleremo del gioco, ma non solo, dato che potremo mostrare anche del gameplay.

Dopo circa un'ora il TechTonik vestirà il suo abito più classico per analizzare le nuove Xbox Wireless Headset, ovvero le cuffie wireless che Microsoft sta per portare nel negozi. Pierpaolo analizzerà in diretta le specifiche, le qualità costruttive e le mostrerà in lungo e in largo.

Ovviamente Pierpaolo sarà live anche per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità. Quindi non siate timidi: tempestate la chat di Twitch con i vostri commenti, cercheremo di rispondere in diretta a tutti.

