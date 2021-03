The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, controlli di movimento migliori su Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD utilizza un sistema con controlli a rilevazione di movimento che sono stati migliorati in occasione della remaster per Nintendo Switch.

Annunciato durante il Nintendo Direct del 17 febbraio, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sembra aver già convinto i numerosi fan della serie, diventando primo per vendite su Amazon USA e andando già esaurito.

La versione originale di Skyward Sword utilizzava la tecnologia Motion Plus per consentirci di brandire spada e scudo impugnando i Wii-mote, ma come detto la nuova edizione ha migliorato questi meccanismi.

Su Nintendo Switch sarà dunque possibile menare fendenti e ricorrere all'uso dello scudo in maniera molto più rapida e precisa, donando ai combattimenti uno spessore inedito e rendendoli ancora più coinvolgenti.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sarà disponibile a partire dal 16 luglio.