Animal Crossing: New Horizons: i migliori personaggi del 2020, quali vorremmo nel 2021

Mancano pochi giorni al compleanno di Animal Crossing: New Horizons. A un anno dall'uscita su Nintendo Switch, è arrivato il momento di tirare le somme su quanto ci ha proposto negli ultimi dodici mesi. Vi abbiamo già parlato in generale del meglio che abbiamo visto in questo 2020 , ma ora vorremo dedicare uno spazio a parte per una grande componente del gioco: i personaggi. Ne abbiamo visti parecchi andare e venire durante l'anno, sia che fossero cittadini, commercianti o semplici turisti. Molti ci hanno stupiti per la loro simpatia, altri per la loro spavalderia, ma tutti hanno lasciato in parte qualcosa di loro sulle nostre isole. Vediamo, quindi, quali sono i migliori personaggi del 2020 e quelli che vorremmo vedere nel 2021 in Animal Crossing: New Horizons.

I migliori personaggi del 2020

Pasqualo

Animal Crossing: New Horizons, Pasqualo

L'aggiornamento estivo ha dato accesso alla nostra isola a uno dei personaggi più simpatici e sfuggenti di Animal Crossing: New Horizons, Pasqualo. Oltre al nome di una raffinatezza unica, questa lontra va matta per le capesante, che è possibile pescare sul fondale marino che circonda la nostra isola.

Infatti, se ne troviamo una, con molta probabilità apparirà, chiedendoci di cedergli la creatura marina in cambio di una ricompensa, che può essere un progetto speciale come una perla, utile per costruire determinati oggetti al banco da lavoro.

Cordiale, colorato e simpatico, Pasqualo non poteva non far parte dei migliori personaggi dell'anno.

Fiorilio

Animal Crossing: New Horizons, Fiorilio

Un cane fotografo che sembra essere appena arrivato da un raduno antimilitarista del '68. Come si fa a non adorare Fiorilio, questo hippie solitario che mette a nostra disposizione il suo studio fotografico/casa, senza fare alcuna domanda su come andremo a utilizzarlo.

Probabilmente è l'unico personaggio che ha colto appieno il vero significato di "condivisione".

Celeste

Animal Crossing: New Horizons, Celeste

Tutti conosciamo Blatero più che bene, ma magari è capitato meno volte di imbattersi nella sognante sorella di quest'ultimo, Celeste.

La gentile gufa approda sulla nostra isola ogni tanto, durante la sera, per venire ad ammirare l'astro celeste. Inoltre, ci dona vari progetti interessanti, sia a tema spaziale che zodiacale, il che è sempre ben accetto.

Alpaca e Merino

Animal Crossing: New Horizons, Alpaca e Merino

Questa coppia va ovviamente in tandem. Novelli sposi, Alpaca e Merino si erano presentati a giugno sull'isola di Fiorilio, chiedendoci di fargli un bel servizio fotografico. In cambio ci avrebbero ricompensato con diversi oggetti a tema nuziale.

Certo, magari non tutti sono disposti a mettersi dento casa una panca da chiesa o della carta da parati che rappresenta l'interno di una cattedrale, ma l'amore che lega i due alpaca è sufficiente a farli entrare in questa lista.

Spirideo

Animal Crossing: New Horizons, Spirideo

Pur essendo un po' una spina nel fianco ogni volta che ci approcciamo a lui, Spirideo è un povero fantasmino che si spaventa molto, molto facilmente. La paura è tale che si scinde dalla sua forma spettrale, il che ci costringe a ritrovare le sue parti in giro per l'isola. Fatto ciò, però, almeno ci ricompensa con "qualcosa che non abbiamo" o "qualcosa di costoso". Un azzardo simpatico, che fa effettivamente venir voglia di spaventare lo spiritello ogni volta che arriva sulla nostra isola.