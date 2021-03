Animal Crossing: New Horizons, il Best Of del primo anno

Proprio i diversi gradi di approccio al titolo hanno creato una sorta di passaparola che lo ha portato a spopolare anche al di fuori dell'ambiente videoludico (si vedano gli impieghi per riunioni aziendali o la creazione di vere e proprie isole universitarie create dai più svariati atenei, anche italiani ). Per commemorare il primo compleanno del titolo, abbiamo pensato di stilare un Best Of del primo anno all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

È praticamente passato un anno dall'arrivo di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch. Il quinto capitolo del fortunato franchise è diventato immediatamente un successo commerciale, forse proprio per l'uscita in un periodo così particolare, durante il quale la nostra mente desiderava viaggiare (seppur virtualmente) attraverso paesaggi sempre più vari; attraverso mondi diversi. New Horizons, in questo senso, ha rappresentato veramente una svolta: costruire la propria piccola comunità su un'isola deserta, lontana da qualsivoglia preoccupazione, dove poter rimanere a poltrire oppure dove tirarsi su le maniche e tenere occupata la mente.

Speriamo che quest'anno Nintendo abbia in serbo per noi un evento ancora più articolato, che coinvolga, ovviamente, Ovidio.

Poco dopo l'uscita di Animal Crossing, abbiamo avuto modo di partecipare al primo evento del gioco: il giorno della caccia all'uovo. Protagonista di questa festività era Ovidio , un coniglio un po' stralunato che ci chiedeva di raccogliere uova e realizzare progetti a tema fino al 12 aprile, la domenica di Pasqua. C'è da dire che in quel periodo eravamo sommersi di uova. Non ci si poteva compiere un'azione che ci si imbatteva in un paio di esse. Però, con il senno di poi, hanno fruttato un bel po' di stelline quando abbiamo venduto quelle in eccesso a Mirco e Marco.

Inoltre, noi siamo fortunati ad avere altri tre "inquilini" sull'isola, altrimenti potremmo comprare sempre e solo un'opera d'arte alla volta, il che non è proprio il massimo, considerando che Volpolo si comporta come un'apparizione ancestrale: si mostra una volta e poi scompare per anni.

Probabilmente una delle introduzioni post-lancio più soddisfacenti è stata quella delle opere d'arte . La possibilità di riempire non solo il museo, ma anche l'isola e la propria abitazione con riproduzioni di vere opere pittoriche e scultoree si è sicuramente rivelata un'opzione allettante per tutti gli amanti dell'arte. La nuova ala del museo, inoltre, fa venire voglia di riempirla immediatamente. Peccato che bisogna aspettare Volpolo , che ci vende queste opere inestimabili a prezzi tutto sommato ragionevoli, anche se spesso si tratta di falsi senza alcun valore (per gli abitanti dell'isola, almeno; a noi poco importa: appesi alle pareti di casa, rendono quanto gli originali).

A giugno, sull'isola di Fiorilio, abbiamo avuto la possibilità di realizzare un servizio fotografico ai novelli sposi Alpaca e Merino, che ci hanno dato carta bianca su praticamente qualsiasi aspetto estetico e tecnico. Durante la Stagione dei Matrimoni forse ci siamo spinti un po' troppo in là con la fantasia. Diciamo che non siamo rimasti nei canoni della fotografia di matrimonio più tradizionale, ecco.

La seconda parte dell'aggiornamento, invece, riguardava non solo lo spettacolo di fuochi d'artificio , tenutosi ogni domenica d'agosto, ma anche l'occasione di viaggiare su altre isole attraverso i sogni. Ciò permette di visitare le isole di altri giocatori senza, però, avere la possibilità di andare a modificare le creazioni di questi ultimi. Una sorta di tour guidato dove la regola principale è "non toccare".

Con l'arrivo del periodo estivo New Horizons è stato protagonista di due aggiornamenti sostanziosi. Il primo riguardava una feature fondamentale, ovvero la possibilità di nuotare vicino alle proprie coste. Questo ha portato anche all'introduzione delle creature marine che si trovano sul fondale, fonte di reddito inestimabile per le nostre tasche, dato che diverse di esse valgono anche migliaia di stelline. Inoltre, abbiamo finalmente scoperto cosa doveva contenere la vasca circolare sul pavimento del museo, sezione marina: delle meduse.

Ma non solo. L'evento di Halloween è rimasto nel nostro cuore per un particolare aspetto: l'introduzione delle zucche . Abbiamo immediatamente convertito le "serre" di fiori in campi per coltivare il prezioso frutto, dividendolo addirittura per colori. Insieme al frutteto, è un'entrata fissa fondamentale per il nostro sostentamento all'interno del gioco.

Non sono stati tanto i suoi premi a catturarci (da ricordare lo splendido pavimento, il tappeto e il carro a forma di zucca), quanto tutti gli elementi accessori dedicati alla preparazione del nostro personaggio in vista della spaventosa serata. Tra questi, diversi trucchi da poter applicare sul proprio corpo e le spaventose emozioni insegnateci dagli abitanti dell'isola.

A ottobre, ovviamente, è stato il turno di Halloween . È dall'uscita del gioco che ci stavamo preparando a questo evento, comprando da Ago e Filo gli indumenti più stravaganti e bizzarri, per poi unirli in costumi di un cattivo gusto esemplare. Il 31, inoltre, è stata la giornata che ha visto protagonista lo zar Fifonio , ghiotto di qualsivoglia dolcetto, specialmente di lecca-lecca.

Altro evento particolarmente interessante è stato il Festival delle Primizie . Sullo sfondo di un paesaggio autunnale sbalorditivo, la festività ci ha dato la possibilità di cucinare piatti prelibati (o, almeno, a darcene l'illusione). Infatti, il nostro compito era quello di reperire degli ingredienti particolari (tra pesci, frutta, funghi e quant'altro) e consegnarli a Cedrone, un "cuoco a cinque stelle", come viene chiamato nel video dell'aggiornamento invernale. Insomma, non eravamo noi a cucinare e, sfortunatamente, ciò non ha introdotto alcuna attività culinaria, feature molto attesa dai giocatori.

Natale, ovvero il Giorno dei Giocattoli

Animal Crossing: New Horizons, il nostro primo Pallino

Per Natale, ovviamente, il gioco non ci ha lasciati a bocca asciutta. Per tutto il mese di dicembre è stato possibile comprare giocattoli al negozio di Mirco e Marco, da accumulare per poi regalarli la notte di Natale ai nostri concittadini. Inoltre, quella stessa sera, la renna Jingle ha fatto la sua comparsa sull'isola, chiedendoci aiuto con la consegna dei regali.

Questo ci ha permesso di andare in giro per l'isola, con un sacco sulle spalle, a elargire doni a destra e a manca. La ricompensa finale è stata, come nel caso di Halloween, un carro a tema (più precisamente, una slitta).

Ma il grande pregio di questo periodo dell'anno non è stato tanto l'evento del 24 dicembre, quanto l'aspetto inedito dell'isola, coperta da un fitto strato di neve e decorata a festa con luci e addobbi.

Inoltre, avere la possibilità di creare (in tutti i sensi) un pupazzo di neve della grandezza che preferiamo (anche se poi se la prende con noi per lo scarso senso delle proporzioni) è un'esperienza che rallegra sempre il cuore.