Animal Crossing: New Horizons: l'Università di Macerata è il primo ateneo a sbarcare nel gioco

L'Università di Macerata ha annunciato il suo sbarco in Animal Crossing: New Horizons, il titolo esclusivo per Nintendo Switch diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Si tratta del primo ateneo che tenta una simile impresa. Leggiamo tutti i dettagli nel comunicato stampa ufficiale.

Il videogioco Animal Crossing: New Horizons, dalla sua uscita nel mese di marzo a oggi, è stato oggetto delle più disparate iniziative e attività che hanno coinvolto ambiti anche molto differenti tra loro: musica, showbiz, alta moda, arte, musei e addirittura politica, infatti, sono stati conquistati dalle potenzialità di questo particolarissimo simulatore di vita. Da semplice videogame si è trasformato in una vera e propria piattaforma virtuale altamente versatile, andando oltre il concetto di medium videoludico e conquistando il mondo intero. È però tutta italiana, e in particolare marchigiana, la prima realtà accademica che sbarca all'interno di Animal Crossing: New Horizons, stabilendo di fatto un primato mondiale. Si tratta dell'Università di Macerata, che ha deciso di creare la propria isola digitale all'interno del videogioco, fornendo a tutti i suoi studenti un ulteriore strumento per rapportarsi con il proprio Ateneo in una maniera assolutamente all'avanguardia e in linea con le passioni ed esigenze delle nuove generazioni.

Il lockdown ha richiesto di ripensare agli spazi di incontro, di scambio e di condivisione tra le persone. Così, all'interno del Progetto Inclusione 3.0 dell'Università degli Studi di Macerata, un gruppo di studenti universitari, con e senza disabilità, ha deciso di incontrarsi e interagire nell'isola di Animal Crossing: New Horizons. Una bella e interessante iniziativa frutto della sinergia tra l'Università di Macerata nella persona della professoressa Catia Giaconi, studenti esperti del mondo Nintendo, e l'agenzia di comunicazione Promise Group di Vania Bontempi con sede ad Ancona. Animal Crossing: New Horizons, è un gioco life simulator dove i giocatori hanno la possibilità di creare il proprio avatar e costruire ambienti personalizzati in una isola deserta.

"Noi - ha detto la professoressa Giaconi - siamo partiti dall'ipotesi di progettare e costruire una "isola" UniMc, dove gli studenti si potevano (e si possono) incontrare e interagire grazie a modelli personalizzati. Dalla costruzione dell'isola, alla condivisione di argomenti importanti per il periodo che stavano vivendo, l'isola ha permesso di dar voce ai diversi potenziali espressivi, sfruttando le modalità preferite di interazione di ciascun studente. Il progetto ha permesso di valorizzare gli svariati stili comunicativi e creare diversi percorsi di personalizzazione per continuare a incontrarsi, in un periodo così delicato come quello che gli studenti, soprattutto con disabilità, stavano attraversando."

Il progetto ha avuto il suo fulcro nel periodo del lockdown ed ora sta prendendo altre forme come ad esempio, offrire la possibilità di incontri virtuali con docenti e studenti di altre nazioni per compensare l'impossibilità di viaggiare e dialogare con i colleghi di altre realtà internazionali.

"La parola chiave - ha precisato la professoressa Giaconi - è stata sinergia, un bell'esempio di rete per una filosofia dell'inclusione. Noi abbiamo messo le competenze scientifiche e una comunità che aveva voglia di creare, di fare qualcosa di nuovo e Promise Group ci ha permesso di realizzare tutto questo grazie al gioco Animal Crossing: New Horizons. Chiaramente, l'isola virtuale non toglie nulla all'incontrarsi in presenza ma è un valore aggiunto per avere più luoghi per fare comunità."

Animal Crossing: New Horizons segna il debutto della serie Animal Crossing sulla console Nintendo Switch. Tutti quanti, almeno una volta nella vita, hanno sognato di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un'isola lontana da tutto e da tutti: con Animal Crossing questo sogno diventa realtà grazie allo speciale Pacchetto isola deserta di Nook Inc. Giunti su un'isola deserta, i giocatori potranno rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita, rendendola, con il passare del tempo, esattamente come desiderano: che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l'aspetto oppure condividendo le proprie esperienze con gli amici. In questo angolo pacifico potranno rilassarsi senza pensieri, trovando un accogliente rifugio virtuale per tutti i momenti in cui si sentiranno giù di corda o schiacciati dalle preoccupazioni quotidiane. Con più di 22 milioni di copie vendute il tutto il mondo e un'enorme community di appassionati, Animal Crossing: New Horizons è senza dubbio il videogame dell'anno e uno dei fenomeni videoludici più iconici del decennio.