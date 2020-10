PS5: le scatole degli accessori ufficiali avvistate e fotografate nei magazzini e nei negozi

Qualcuno ha fotografato le scatole degli accessori di PS5 in un magazzino, mostrandole poi su internet in forma anonima. È normale che accada, vista l'imminente uscita della console negli Stati Uniti, dove mancano solo 20 giorni al lancio. Inoltre bisogna ricordare che Sony ha annunciato la possibilità di ricevere gli accessori già da fine ottobre.

La prima foto, che trovate in testa alla notizia, mostra le scatole delle cuffie Pulse 3D e dell'HD Camera.

La foto qui di seguito mostra invece la stazione di ricarica del DualSense, su cui possono essere attaccati due controller contemporaneamente.





Infine, vediamo delle cuffie di Turtle Beach compatibili con PS5, fotografate in questo caso da Walmart.

Trattandosi di un prodotto generico, lo si può già trovare in vendita.

Non sono soltanto gli accessori di PS5 che arriveranno prima della console. In Europa, dove il lancio della console next-gen è previsto per il 19 novembre, si potranno comunque acquistare i giochi dal 12 novembre.