Baby Shark sta per battere Despacito come video più visto su YouTube

Se continua a crescere a questi ritmi, Baby Shark della compagnia coreana PinkFong potrebbe presto diventare il video più visto di sempre su YouTube, soffiando la corona a Despacito di Luis Fonsi, che la detiene sin dal 2017. La canzone Baby Shark girà su YouTube da tempo immemore, ma è la versione di PinkFong, risalente al 2016, ad aver attratto l'attenzione dei più piccoli (e dei loro genitori) grazie soprattutto al peculiare balletto che l'accompagna, diventato un vero e proprio fenomeno culturale.

Del resto, quando vedi il tuo bambino che sbatte le mani in modo forsennato imitando i ragazzini protagonisti del video, non puoi che mettere Baby Shark in loop rassegnandoti a sentirla almeno dieci volte di fila, prima di fingere un black out o lanciare il tablet dalla finestra.

Al momento di scrivere questa notizia Baby Shark conta 6.923.409.565 di visualizzazioni, contro i 7.019.432.233 di Despacito. Il canale di PinkFong ha comunque molti più iscritti del canale di Fonsi, visto che viaggia verso i 4o milioni contro i quasi trenta milioni dell'altro.

PS. durante il prossimo Cortocircuito chiedete a Pianesani, Greco e Serino di ballarla, così proviamo a catturare il pubblico dei più giovani.